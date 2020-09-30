У председателя Харьковского областного совета Сергея Чернова подтвержден китайский вирус
Об этом «Суспільному» сообщил руководитель пресс-службы облсовета Владимир Дягилев.
Он заявил, что заболели около 10 людей в аппарате Харьковского облсовета, еще около 10 — среди депутатов.
«Часть — с подтвержденным коронавирусом, часть на самоизоляции с симптомами. Кто-то уже получил, кто ждет результаты. Около десяти. И не меньше среди депутатов", - резюмировал он.
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Кроме того мы писали, что на Харьковщине по состоянию на 30 сентября выявили 18 681 случай китайского вируса, 546 из которых - за прошедшие сутки.
Об этом сообщили в ХОГА со ссылкой на данные Харьковского областного лабораторного центра.
Так, в области установлен новый антирекорд по заболеваемости вирусом, это худший показатель среди регионов в Украине.
Еще один антирекорд области — девять умерших за сутки
Напомним, в Харькове главврач инфекционки купил роскошное авто за 860 тысяч: появилась декларация медика.
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