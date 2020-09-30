У председателя Харьковского областного совета Сергея Чернова подтвержден китайский вирус

Об этом «Суспільному» сообщил руководитель пресс-службы облсовета Владимир Дягилев.

Он заявил, что заболели около 10 людей в аппарате Харьковского облсовета, еще около 10 — среди депутатов.

«Часть — с подтвержденным коронавирусом, часть на самоизоляции с симптомами. Кто-то уже получил, кто ждет результаты. Около десяти. И не меньше среди депутатов", - резюмировал он.

Кроме того мы писали, что на Харьковщине по состоянию на 30 сентября выявили 18 681 случай китайского вируса, 546 из которых - за прошедшие сутки.

Об этом сообщили в ХОГА со ссылкой на данные Харьковского областного лабораторного центра.

Так, в области установлен новый антирекорд по заболеваемости вирусом, это худший показатель среди регионов в Украине.

Еще один антирекорд области — девять умерших за сутки

Напомним, в Харькове главврач инфекционки купил роскошное авто за 860 тысяч: появилась декларация медика.

Как писала Politeka, друг Кернеса раскрыл правду о самочувствии харьковского мэра: "Прогресс есть, но...".

Также Politeka сообщала, в Харькове школьников активно отправляют на дистанционку, появились цифры.