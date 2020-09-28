Загиблий в авіакатастрофі під Харковом курсант з дитинства мріяв бути льотчиком

Про гідного випускника Львівського ліцею імені Героїв Крут Віталія Вільхового розповідає видання "Високий замок".

Близько 10: 50 в суботу, 26 вересня, загинув один з курсантів Харківського університету ім І.Кожедуба, який постраждав при авіакатастрофі. Його доставили в лікарню з 90% опіків тіла у важкому стані. Всю ніч за його життя боролися лікарі, проте врятувати його так і не змогли.

На момент смерті Віталію Вільховому було 20 років, родом він з міста Соснівка Львівської області. У 2018 році він закінчив Львівський державний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою ім. Героїв Крут. Після цього він вступив до Харківського університету ім. І. Кожедуба.

Заступник начальника ліцею ім. Героїв Крут Тарас Гривул розповів, що курсант завжди відрізнявся від своїх однолітків і був цілеспрямованим.

"У ліцей прийшов, щоб продовжити службу, відразу заявив, що буде далі йти вчитися на льотчика. З точки зору навчання його дуже позитивно характеризували: був командиром відділення, далі - заступником командира взводу, а це найбільш відповідальна особа. Для своїх побратимів був лідером і мав авторитет", - розповів у коментарі Тарас Гривул.

До слова, на Харківщині збільшилася кількість летальних випадків.

За даними системи моніторингу поширення епідемії китайського вірусу РНБО України, за 27 вересня померло ще дві людини.

За весь час у Харківській області відомо про 333 летальні випадки від COVID-19.

За добу в Харківській області заразилися китайським вірусом 339 осіб.

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