Погибший в авиакатастрофе под Харьковом курсант с детства мечтал быть летчиком

О достойном выпускнике львовского лицея имени Героев Крут Виталии Вильховом рассказывает издание "Высокий замок".

Около 10:50 в субботу, 26 сентября, погиб один из курсантов Харьковского университета им И. Кожедуба, который пострадал при авиакатастрофе. Его доставили в больницу с 90% ожогов тела в тяжелом состоянии. Всю ночь за его жизнь боролись врачи, однако спасти его так и не смогли.

На момент смерти Виталию Вильховому было 20 лет, родом он из города Сосновка Львовской области. В 2018 году он закончил Львовский государственный лицей с усиленной военно-физической подготовкой им. Героев Крут. После этого он поступил в Харьковский университет им. И. Кожедуба.

Заместитель начальника лицея им. Героев Крут Тарас Гривул рассказал, что курсант всегда отличался от своих сверстников и был целеустремленным.

"В Лицей пришел, чтобы продолжить службу, сразу заявил, что будет дальше идти учиться на летчика. С точки зрения обучения его очень положительно характеризовали: был командиром отделения, далее - заместителем командира взвода, а это наиболее ответственное лицо. Для своих собратьев был лидером и имел авторитет", - рассказал в комментарии Тарас Гривул.

К слову, на Харьковщине увеличилось количество летальных случаев.

По данным Системы мониторинга распространения эпидемии китайского вируса СНБО Украины, за 27 сентября скончалось еще два человека.

За все время в Харьковской области известно о 333 летальных случаях от COVID-19.

За сутки в Харьковской области заразились китайским вирусом 339 человек.

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