Стало відомо, чи буде Геннадій Кернес брати участь у місцевих виборах

Про це під час брифінгу повідомив директор Департаменту у справах інформації та зв'язків з громадськістю Харківської міської ради Юрій Сидоренко.

Кернес братиме участь у виборах, проте особисто реєструватися на місцевих виборах Кернес не буде. Тому необхідні документи за нього нададуть представники його партії.

"Він не зобов'язаний на реєстрації бути присутнім особисто, оскільки він йде від партії, тому документи буде подавати партія. У Блоку Кернеса "Успішний Харків" не має іншого кандидата, крім Геннадія Кернеса", – розповів Сидоренко.

Нагадаємо, мера Харкова Геннадія Кернеса доставили до Німеччини. Відомо, що борт приземлився в аеропорту Шенефельд поблизу Берліна.

Сам Геннадій Адольфович перебуває у важкому стані.

Відомо, що вчора пізно ввечері кортеж Кернеса в терміновому порядку доставив мера в аеропорт. Кернес був без свідомості.

Зараз відомо, що Кернеса прийняли лікарі в клініці Шаріте . У нього взяли всі необхідні аналізи, які в Харкові не роблять.

Нагадавши, харків'яни збунтувалися проти перейменування станції метро.

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