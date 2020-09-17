Стало известно, будет ли Геннадий Кернес участвовать в местных выборах
Об этом во время брифинга сообщил директор Департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского городского совета Юрий Сидоренко.
Кернес будет участвовать в выборах, однако лично регистрироваться на местных выборах Кернес не будет. Поэтому необходимые документы за него предоставят представители его партии.
“Он не обязан на регистрации присутствовать лично , поскольку он идет от партии, поэтому документы будет подавать партия. У Блока Кернеса "Успешный Харьков” не имеет другого кандидата, кроме Геннадия Кернеса", – рассказал Сидоренко.
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Напомним, мэра Харькова Геннадия Кернеса доставили в Германию. Известно, что борт приземлился в аэропорту Шёнефельд близ Берлина.
Сам Геннадий Адольфович находится в тяжелом состоянии.
Известно, что вчера поздним вечером кортеж Кернеса в срочном порядке доставил мэра в аэропорт. Кернес был без сознания.
Сейчас известно, что Кернеса приняли врачи в клинике Шарите . У него взяли все необходимые анализы, которые в Харькове не делают.
Напомним, харьковчане взбунтовались против переименования станции метро.
Как сообщала Politeka, харьковчан ошеломила идея оплаты проезда в метро по-новому.
Также Politeka писала, что в Харькове решили декоммунизировать завод, жители возмущены.