Стало известно, будет ли Геннадий Кернес участвовать в местных выборах

Об этом во время брифинга сообщил директор Департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского городского совета Юрий Сидоренко.

Кернес будет участвовать в выборах, однако лично регистрироваться на местных выборах Кернес не будет. Поэтому необходимые документы за него предоставят представители его партии.

“Он не обязан на регистрации присутствовать лично , поскольку он идет от партии, поэтому документы будет подавать партия. У Блока Кернеса "Успешный Харьков” не имеет другого кандидата, кроме Геннадия Кернеса", – рассказал Сидоренко.

Напомним, мэра Харькова Геннадия Кернеса доставили в Германию. Известно, что борт приземлился в аэропорту Шёнефельд близ Берлина.

Сам Геннадий Адольфович находится в тяжелом состоянии.

Известно, что вчера поздним вечером кортеж Кернеса в срочном порядке доставил мэра в аэропорт. Кернес был без сознания.

Сейчас известно, что Кернеса приняли врачи в клинике Шарите . У него взяли все необходимые анализы, которые в Харькове не делают.

Напомним, харьковчане взбунтовались против переименования станции метро.

Как сообщала Politeka, харьковчан ошеломила идея оплаты проезда в метро по-новому.

Также Politeka писала, что в Харькове решили декоммунизировать завод, жители возмущены.