Мер Харкова Геннадій Кернес потрапив до лікарні з китайським вірусом і запаленням легенів
Про це розповів директор міського Департаменту у справах інформації Юрій Сидоренко.
За його словами, мер сам збирається очолити виборчий список і балотуватися на третій термін від Партії "Блок Кернеса — успішний Харків".
"Від Блоку імені Кернеса йтиме один кандидат - це Кернес", - сказав Сидоренко.
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Геннадій Кернес повинен особисто подати документи в виборчком до 25 вересня, а його стан зараз — стабільно важкий, і лікарі не називають навіть приблизної дати його можливого одужання, передає "Харьков Тудей".
Раніше ми писали, що міськрада Харкова підтвердила, що Геннадій Кернес перебуває на лікарняному.
Градоначальник перебуває в лікарні з 10 вересня. У той же час, що саме підкосило Кернеса в прес-службі не уточнюють.
Відомо, що обов'язки в даний момент виконує секретар міськради Олександр Новак.
Нагадавши, Кернес у жовтні піде під суд: що наробив мер.
Як повідомляла Politeka, харківські активісти звернулися в прокуратуру через блокноти і ручки: "зажадали залучити...".
Також Politeka писала, що "збиткове" підприємство Кернеса купило останній iPhone за п'ять мінімалок: "крім того ...".