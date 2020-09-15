Мер Харкова Геннадій Кернес потрапив до лікарні з китайським вірусом і запаленням легенів

Про це розповів директор міського Департаменту у справах інформації Юрій Сидоренко.

За його словами, мер сам збирається очолити виборчий список і балотуватися на третій термін від Партії "Блок Кернеса — успішний Харків".

"Від Блоку імені Кернеса йтиме один кандидат - це Кернес", - сказав Сидоренко.

Геннадій Кернес повинен особисто подати документи в виборчком до 25 вересня, а його стан зараз — стабільно важкий, і лікарі не називають навіть приблизної дати його можливого одужання, передає "Харьков Тудей".

Раніше ми писали, що міськрада Харкова підтвердила, що Геннадій Кернес перебуває на лікарняному.

Градоначальник перебуває в лікарні з 10 вересня. У той же час, що саме підкосило Кернеса в прес-службі не уточнюють.

Відомо, що обов'язки в даний момент виконує секретар міськради Олександр Новак.

Нагадавши, Кернес у жовтні піде під суд: що наробив мер.

Як повідомляла Politeka, харківські активісти звернулися в прокуратуру через блокноти і ручки: "зажадали залучити...".

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