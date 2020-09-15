Мэр Харькова Геннадий Кернес попал в больницу с китайским вирусом и воспалением легких

Об этом рассказал директор городского Департамента по делам информации Юрий Сидоренко.

По его словам, мэр сам собирается возглавить избирательный список и баллотироваться на третий срок от партии "Блок Кернеса — Успешный Харьков".

"От блока имени Кернеса будет идти один кандидат — это Кернес", — сказал Сидоренко.

Геннадий Кернес должен лично подать документы в избирком до 25 сентября, а его состояние сейчас — стабильно тяжелое, и врачи не называют даже примерной даты его возможного выздоровления, передает "Харьков Тудей".

Ранее мы писали, что Горсовет Харькова подтвердил, что Геннадий Кернес находится на больничном.

Градоначальник находится в больнице с 10 сентября. В то же время, что именно подкосило Кернеса в пресс-службе не уточняют.

Известно, что обязанности в данный момент выполняет секретарь горсовета Александр Новак.

Напомним, Кернес в октябре пойдет под суд: что наделал мэр.

Как сообщала Politeka, харьковские активисты обратились в прокуратуру из-за блокнотов и ручек: "потребовали привлечь...".

Также Politeka писала, что "убыточное" предприятие Кернеса купило последний iPhone за пять минималок: "Кроме того ...".