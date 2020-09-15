У Геннадія Кернеса - китайський вірус

За словами директора Департаменту з питань інформації та зв'язків з громадськістю міськради Юрія Сидоренка, у мера Харкова підтвердився вірус.

Зараз у нього запалення легенів, він знаходиться у свідомості, передає телеграм-канал "Харків зараз".

Сам Сидоренко зазначив, що він теж перехворів вірусом, але не знає коли. Просто у нього виявили антитіла до COVID-19.

Також в телеграм-каналі повідомили, що, можливо, Кернеса перевезуть на лікування в іншу країну.

Раніше ми писали, що вперше за п'ять років у Харкові перенесли сесію міськради.

У Харкові міськрада перенесла на тиждень чергову сесію.

Тепер засідання відбудеться 30 Вересня, а не як планували - 23 вересня.

Причини перенесення не називаються, але швидше за все, сесію перенесли через лікарняного Кернеса.

Нагадаємо, що мера Харкова Геннадія Кернеса вже три тижні не бачили на публіці.

"Градоначальник Харкова Геннадій Кернес вже близько трьох тижнів не з'являвся на публіці. Останній раз, коли його бачили у світлі, він брав участь у заходах на День міста, 23 серпня. Як зазначається, за даними джерел видання в медичній сфері міста та правоохоронних органах, мер перебуває в лікарні №17", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що Кернес не відповідає на телефонні дзвінки журналістів. У приймальні мера повідомили, що записатися на прийом до мера зараз не можна через карантин.

Крім того телеграм-канал інформує, що вранці біля будівлі 17-ї міської лікарні журналістами був помічений автомобіль Toyota з номерами "0202" - з такими номерами їздять кілька машин, якими користуються Геннадій Кернес, його охорона і оточення.

Нагадавши, Кернес у жовтні піде під суд: що наробив мер.

Як повідомляла Politeka, харківські активісти звернулися в прокуратуру через блокноти і ручки: "зажадали залучити...".

Також Politeka писала, що "збиткове" підприємство Кернеса купило останній iPhone за п'ять мінімалок: "крім того ...".