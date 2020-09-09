Пасажири в Харкові відштовхнули автобус від зупинки, щоб почати рух

Телеграм-канал " ХК" опублікував досить незвичайне відео на якому видно, як четверо чоловіків і одна жінка штовхають автобус.

"Автобусна зупинка на Холодній Горі. Пасажири штовхають автобус", - йдеться в повідомленні.

Потрібно відзначити, що біля автобусної зупинки видно логотип Партії "Блок Кернеса-Успішний Харків", який в даній ситуації був не зовсім доречний.

Крім того, ми писали, що харківським школярам роздали тонни політичної реклами.

1 вересня Харків заполонили зображення Геннадія Кернеса і логотипи Партії "Блок Кернеса — успішний Харків".

За багаторічною традицією міський голова Харкова використав 1 вересня для свого піару.

Зображення Кернеса вручали школярам різних класів: у молодших - на повітряних кулях і водяних розмальовках, у старших — на блокнотах, екосумках, браслетах і ручках.

Продукцію з політичною рекламою, яку роздають у школах, масово публікували користувачі соцмереж. До нового навчального року учні отримали подарунки під брендом "Блок Кернеса — успішний Харків".

Нагадавши, у Харкові показали, наскільки ретельно готуються до приїзду Зеленського.

Як повідомляла Politeka, Зеленський екстрено вилетів до Харкова: що відомо про ситуацію.

Також Politeka писала, що жителів області просять не їздити до Харкова, термінова Заява.