Пасажири в Харкові відштовхнули автобус від зупинки, щоб почати рух
Телеграм-канал " ХК" опублікував досить незвичайне відео на якому видно, як четверо чоловіків і одна жінка штовхають автобус.
"Автобусна зупинка на Холодній Горі. Пасажири штовхають автобус", - йдеться в повідомленні.
Потрібно відзначити, що біля автобусної зупинки видно логотип Партії "Блок Кернеса-Успішний Харків", який в даній ситуації був не зовсім доречний.
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Крім того, ми писали, що харківським школярам роздали тонни політичної реклами.
1 вересня Харків заполонили зображення Геннадія Кернеса і логотипи Партії "Блок Кернеса — успішний Харків".
За багаторічною традицією міський голова Харкова використав 1 вересня для свого піару.
Зображення Кернеса вручали школярам різних класів: у молодших - на повітряних кулях і водяних розмальовках, у старших — на блокнотах, екосумках, браслетах і ручках.
Продукцію з політичною рекламою, яку роздають у школах, масово публікували користувачі соцмереж. До нового навчального року учні отримали подарунки під брендом "Блок Кернеса — успішний Харків".
Нагадавши, у Харкові показали, наскільки ретельно готуються до приїзду Зеленського.
Як повідомляла Politeka, Зеленський екстрено вилетів до Харкова: що відомо про ситуацію.
Також Politeka писала, що жителів області просять не їздити до Харкова, термінова Заява.