За минулу добу китайський вірус виявили у 291 жителя Харківської області

Про це свідчать дані моніторингу РНБО.

Це другий показник по Україні: більше випадків діагностовано тільки в Києві (310).

З початку пандемії в області зареєстровано 11 493 випадки-19.

Раніше ми писали, що антисанітарію в Харківській обласній дитячій лікарні №1 показали в мережі

"Ось в таких умовах знаходиться одна з головних лікарень всієї області. А ми тут хочемо епідемію перемогти. Непогано було б спочатку з тарганами покінчити", - йдеться в повідомленні.

Крім того ми писали, що Великобурлуцький район потрапив у " червону зону".

На два тижні тут повинні припинити роботу розважальні та торговельні заклади, Пасажирські перевезення також під забороною.

Водії вимагають у райадміністрації послабити обмеження "червоної зони" - просять дозволити перевезення при мінімальній кількості пасажирів.

Немає учнів і в місцевій школі. На дистанційне навчання в районі перевели 17 з 18 шкіл, ще одна — на карантині через 19 у вчителів. Закрито 14 дитсадків.

До слова, харків'ян готують до червоної " зони, заява Кучера.

Як повідомляла Politeka, вогонь знищив село під Харковом, будинки перетворилися на попіл: є нова загроза.

Також Politeka писала, що охорона харківського парку по-звірячому побила студентів, фото.