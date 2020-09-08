У харківському метро поліцейський вирішив, що може застосувати силу до людини
На відео очевидця конфлікту потрапив момент, який показує, що поліцейський штовхнув чоловіка. Він впав на підлогу і залишився так сидіти. Чи була це гра на публіку чи дійсно поліцейський штовхнув харків'янина - невідомо.
На відео чутно, як від очевидця зажадали вимкнути камеру, так як нібито знімати не можна. При цьому чоловік за кадром заявив, що це громадське місце і він має право робити відео і фото зйомку в цьому приміщенні.
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Раніше ми писали, що харків'ян-порушників ловили на станціях метро "Університет", "Держпром", "Історичний музей" і "Площа Конституції".
Цього місяця в харківському метро на пасажирів без масок виписали 46 протоколів.
Про це повідомили в Держпродспоживслужбі в Харківській області.
Контроль за дотриманням правил карантину провели на 20 підприємствах, які займаються перевезенням пасажирів, а також чотирьох станціях метро — "Університет", "Держпром", "Історичний музей" і "Площа Конституції".
Нагадавши, харків'янам висунули вимоги, щоб не потрапити в "червону" зону карантину
Як повідомляла Politeka, лікарі в Харкові провели унікальну операцію 5-річній дівчинці.
Також Politeka писала, що жителів області просять не їздити до Харкова, термінова заява.