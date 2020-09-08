В харьковском метро полицейский решил, что может применить силу к человеку
На видео очевидца конфликта попал момент, который показывает, что полицейский толкнул мужчину. Он упал на пол и остался так сидеть. Была ли это игра на публику или действительно полицейский толкнул харьковчанина - неизвестно.
На видео слышно, как от очевидца потребовали выключить камеру, так как якобы снимать нельзя. При этом мужчина за кадром заявил, что это общественное место и он имеет право делать видео и фото съемку в этом помещении.
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Ранее мы писали, что харьковчан-нарушителей ловили на станциях метро "Университет", "Госпром", "Исторический музей" и "Площадь Конституции".
В этом месяце в харьковском метро на пассажиров без масок выписали 46 протоколов.
Об этом сообщили в Госпродпотребслужбе в Харьковской области.
Контроль за соблюдением правил карантина провели на 20 предприятиях, которые занимаются перевозкой пассажиров, а также четырех станциях метро — "Университет", "Госпром", "Исторический музей" и "Площадь Конституции".
Напомним, харьковчанам выдвинули требования, чтобы не попасть в "красную" зону карантина
Как сообщала Politeka, врачи в Харькове провели уникальную операцию 5-летней девочке.
Также Politeka писала, что жителей области просят не ездить в Харьков, срочное заявление.