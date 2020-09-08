У Харкові активісти звернулися до прокуратури через подарунки від Кернеса
У прокуратуру звернулися члени організації "Фрайкор" і розповіли про звернення на своїй сторінці в Facebook.
Активісти вирушили в правоохоронні органи через подарунки з символікою партії чинного мера Харкова Геннадія Кернеса. Ці подарунки роздавали дітям 1 вересня.
Активісти зажадали притягнути до відповідальності посадових осіб Харківської міської ради, причетних до даної події.
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Нагадаємо, що харківським школярам роздали велику кількість політичної реклами.
1 вересня Харків заполонили зображення Геннадія Кернеса і логотипи Партії "Блок Кернеса — успішний Харків".
За багаторічною традицією міський голова Харкова використав 1 вересня для свого піару.
Зображення Кернеса вручали школярам різних класів: у молодших - на повітряних кулях і водяних розмальовках, у старших — на блокнотах, екосумках, браслетах і ручках.
Продукцію з політичною рекламою, яку роздають у школах, масово публікували користувачі соцмереж. До нового навчального року учні отримали подарунки під брендом "Блок Кернеса — успішний Харків".
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