Голова Харківської ОДА Олексій Кучер заявив, що на Харківщині оголошено надзвичайну ситуацію регіонального рівня через масштабні пожежі

Про це він написав у Facebook.

"Прийнято рішення про оголошення надзвичайної ситуації регіонального рівня, що сприятиме отриманню виплат від держави для компенсації людям, які внаслідок пожежі втратили житло", - написав Кучер.

"Тобто підпал знову зійде з рук? Лісова мафія в черговий раз перемогла", " треба штрафувати ! Це страшне лихо, люди втратили все, а навколо продовжують палити ! А тварин скільки гине!", "Допоможіть реально людям, а не на папері і в соц мережах", - пишуть користувачі Мережі в коментарях.

Раніше ми писали, що під Харковом горів ліс і вогонь перекинувся на житлові будинки.

У районі с.Гороб'ївка Харківської області загорівся хвойний ліс на площі 80 га. через вітер вогонь перекинувся і на житлові будинки в селі.

Дим від лісової пожежі відчувався навіть у Харкові.

Для ліквідації пожежі задіяли авіацію, пожежний потяг та підрозділи ДСНС з усієї області.

Вогонь від лісової пожежі перекинувся на населені пункти-одне село вигоріло повністю.

Згоріло село Гороб'ївка. У селах Кутьківка та Гряниківка є загоряння.

До слова, у Харкові показали, наскільки ретельно готувалися до приїзду Зеленського.

Як повідомляла Politeka, вогонь знищив село під Харковом, будинки перетворилися на попіл: є нова загроза.

Також Politeka писала, що на Харківщині знову спалахнула пожежа, кадри НП