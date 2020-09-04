Голова Харківської ОДА Олексій Кучер заявив, що на Харківщині оголошено надзвичайну ситуацію регіонального рівня через масштабні пожежі
Про це він написав у Facebook.
"Прийнято рішення про оголошення надзвичайної ситуації регіонального рівня, що сприятиме отриманню виплат від держави для компенсації людям, які внаслідок пожежі втратили житло", - написав Кучер.
"Тобто підпал знову зійде з рук? Лісова мафія в черговий раз перемогла", " треба штрафувати ! Це страшне лихо, люди втратили все, а навколо продовжують палити ! А тварин скільки гине!", "Допоможіть реально людям, а не на папері і в соц мережах", - пишуть користувачі Мережі в коментарях.
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Раніше ми писали, що під Харковом горів ліс і вогонь перекинувся на житлові будинки.
У районі с.Гороб'ївка Харківської області загорівся хвойний ліс на площі 80 га. через вітер вогонь перекинувся і на житлові будинки в селі.
Дим від лісової пожежі відчувався навіть у Харкові.
Для ліквідації пожежі задіяли авіацію, пожежний потяг та підрозділи ДСНС з усієї області.
Вогонь від лісової пожежі перекинувся на населені пункти-одне село вигоріло повністю.
Згоріло село Гороб'ївка. У селах Кутьківка та Гряниківка є загоряння.
До слова, у Харкові показали, наскільки ретельно готувалися до приїзду Зеленського.
Як повідомляла Politeka, вогонь знищив село під Харковом, будинки перетворилися на попіл: є нова загроза.
Також Politeka писала, що на Харківщині знову спалахнула пожежа, кадри НП