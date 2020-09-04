На Харківщині за добу китайським вірусом захворіла рекордна кількість людей
Про це повідомляє Рада національної безпеки і оборони України.
На Харківщині 3 вересня зареєстрували найбільшу серед регіонів України кількість нових хворих.
За минулу добу в Харківській області від вірусу померли дві людини (загальна кількість летальних випадків від початку пандемії — 220), одужали десять осіб (всього — 3283). Кількість "активно хворих" зросла на 359 осіб — до 6809 пацієнтів.
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Також ми писали, що в Харківській області 2 вересня Китайський вірус виявлено у 301 людини.
Про це йдеться на сайті РНБО.
За минулу добу померли п'ять пацієнтів з підтвердженим вірусом. За весь період пандемії померли 218 жителів Харківської області.
Одужали 3273 людини, все ще хворіють - 6450.
Харківська область зараз знаходиться на четвертому місці за кількістю діагнозів.
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Також Politeka писала, що жителів області просять не їздити до Харкова, термінова Заява.