На Харківщині за добу китайським вірусом захворіла рекордна кількість людей

Про це повідомляє Рада національної безпеки і оборони України.

На Харківщині 3 вересня зареєстрували найбільшу серед регіонів України кількість нових хворих.

За минулу добу в Харківській області від вірусу померли дві людини (загальна кількість летальних випадків від початку пандемії — 220), одужали десять осіб (всього — 3283). Кількість "активно хворих" зросла на 359 осіб — до 6809 пацієнтів.

Також ми писали, що в Харківській області 2 вересня Китайський вірус виявлено у 301 людини.

Про це йдеться на сайті РНБО.

За минулу добу померли п'ять пацієнтів з підтвердженим вірусом. За весь період пандемії померли 218 жителів Харківської області.

Одужали 3273 людини, все ще хворіють - 6450.

Харківська область зараз знаходиться на четвертому місці за кількістю діагнозів.

Нагадавши, у Харкові показали, наскільки ретельно готувалися до приїзду Зеленського.

Як повідомляла Politeka, вогонь знищив село під Харковом, будинки перетворилися на попіл: є нова загроза.

Також Politeka писала, що жителів області просять не їздити до Харкова, термінова Заява.