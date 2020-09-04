На Харьковщине за сутки китайским вирусом заболело рекордное количество людей

Об этом сообщает Совет национальной безопасности и обороны Украины.

На Харьковщине 3 сентября зарегистрировали наибольшее среди регионов Украины количество новых больных.

За прошедшие сутки в Харьковской области от вируса умерли два человека (общее количество летальных случаев от начала пандемии — 220), выздоровели десять человек (всего — 3283). Количество "активно больных" выросло на 359 человек — до 6809 пациентов.

Также мы писали, что в Харьковской области 2 сентября китайский вирус выявлен у 301 человека.

Об этом говорится на сайте СНБО.

За прошедшие сутки скончались пять пациентов с подтвержденным вирусом. За весь период пандемии умерли 218 жителей Харьковской области.

Выздоровели 3273 человека, все еще болеют - 6450.

Харьковская область сейчас находится на четвертом месте по числу диагнозов.

Напомним, в Харькове показали, насколько тщательно готовились к приезду Зеленского.

Как сообщала Politeka, огонь уничтожил село под Харьковом, дома превратились в пепел: есть новая угроза.

Также Politeka писала, что жителей области просят не ездить в Харьков, срочное заявление.