На Харківщині знову спалахнув ліс
Сьогодні, 3 вересня, горить ліс біля Золотого Колоса, Нововодолазький район.
Телеграм-канал "ХК" повідомляє, що ситуація гірша, ніж вчора.
"Це горить ліс біля Золотого Колоса, Нововодолазький район, потрібна допомога, ситуація гірша ніж вчора", - йдеться в повідомленні.
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Раніше ми писали, що під Харковом горів ліс і вогонь перекинувся на житлові будинки.
У районі с.Гороб'ївка Харківської області загорівся хвойний ліс на площі 80 га. через вітер вогонь перекинувся і на житлові будинки в селі.
Дим від лісової пожежі відчувався навіть у Харкові.
Для ліквідації пожежі задіяли авіацію, пожежний потяг та підрозділи ДСНС з усієї області.
Вогонь від лісової пожежі перекинувся на населені пункти-одне село вигоріло повністю.
Згоріло село Гороб'ївка. У селах Кутьківка та Гряниківка є загоряння.
Нагадавши, у Харкові показали, наскільки ретельно готувалися до приїзду Зеленського.
Як повідомляла Politeka, вогонь знищив село під Харковом, будинки перетворилися на попіл: є нова загроза.
Також Politeka писала, що жителів області просять не їздити до Харкова, термінова Заява.