На Харківщині знову спалахнув ліс

Сьогодні, 3 вересня, горить ліс біля Золотого Колоса, Нововодолазький район.

Телеграм-канал "ХК" повідомляє, що ситуація гірша, ніж вчора.

"Це горить ліс біля Золотого Колоса, Нововодолазький район, потрібна допомога, ситуація гірша ніж вчора", - йдеться в повідомленні.

Раніше ми писали, що під Харковом горів ліс і вогонь перекинувся на житлові будинки.

У районі с.Гороб'ївка Харківської області загорівся хвойний ліс на площі 80 га. через вітер вогонь перекинувся і на житлові будинки в селі.

Дим від лісової пожежі відчувався навіть у Харкові.

Для ліквідації пожежі задіяли авіацію, пожежний потяг та підрозділи ДСНС з усієї області.

Вогонь від лісової пожежі перекинувся на населені пункти-одне село вигоріло повністю.

Згоріло село Гороб'ївка. У селах Кутьківка та Гряниківка є загоряння.

Нагадавши, у Харкові показали, наскільки ретельно готувалися до приїзду Зеленського.

Як повідомляла Politeka, вогонь знищив село під Харковом, будинки перетворилися на попіл: є нова загроза.

Також Politeka писала, що жителів області просять не їздити до Харкова, термінова Заява.