У Харкові в Новобаварському районі пропала Юлія Бордакова (Хребтова)

Про це повідомили в пошуково-рятувальному загоні "Мілена".

Зазначається, що жінка пішла з дому о 6 ранку, 23 серпня, і відтоді про її місцезнаходження нічого не відомо.

Прикмети Юлії: очі карі, волосся темне, фарбоване, кучеряве, середньої довжини; зріст 167 см, вага близько 65 кг, маленька родимка на правій щоці, на шиї срібні ланцюжки з хрестиками.

Була одягнена: світла футболка, шорти, сланці.

Особлива прикмета: гіпс на лівій нозі від ступні до коліна.

При собі була іменна карта Ощадбанку.

Якщо ви бачили зниклу, або знаєте про її місцезнаходження, прохання повідомити за телефонами 102 або 068-777-0-112.

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Про це йдеться на сайті РНБО.

За минулу добу померли п'ять пацієнтів з підтвердженим вірусом. За весь період пандемії померли 218 жителів Харківської області.

Одужали 3273 людини, все ще хворіють - 6450.

Харківська область зараз знаходиться на четвертому місці за кількістю діагнозів.

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