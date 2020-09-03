У Харкові в Новобаварському районі пропала Юлія Бордакова (Хребтова)
Про це повідомили в пошуково-рятувальному загоні "Мілена".
Зазначається, що жінка пішла з дому о 6 ранку, 23 серпня, і відтоді про її місцезнаходження нічого не відомо.
Прикмети Юлії: очі карі, волосся темне, фарбоване, кучеряве, середньої довжини; зріст 167 см, вага близько 65 кг, маленька родимка на правій щоці, на шиї срібні ланцюжки з хрестиками.
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Була одягнена: світла футболка, шорти, сланці.
Особлива прикмета: гіпс на лівій нозі від ступні до коліна.
При собі була іменна карта Ощадбанку.
Якщо ви бачили зниклу, або знаєте про її місцезнаходження, прохання повідомити за телефонами 102 або 068-777-0-112.
Нещодавно ми писали, що в Харківській області за добу китайський вірус виявлено у 301 людини
Про це йдеться на сайті РНБО.
За минулу добу померли п'ять пацієнтів з підтвердженим вірусом. За весь період пандемії померли 218 жителів Харківської області.
Одужали 3273 людини, все ще хворіють - 6450.
Харківська область зараз знаходиться на четвертому місці за кількістю діагнозів.
Нагадаємо, у Харкові показали, наскільки ретельно готувалися до приїзду Зеленського.
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