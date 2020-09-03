В Харькове в Новобаварском районе пропала Юлия Бордакова (Хребтова)

Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде "Милена".

Отмечается, что женщина ушла из дома в 6 утра, 23 августа, и с тех пор о ее местонахождении ничего не известно.

Приметы Юлии: глаза карие, волосы темные, крашеные, вьющиеся, средней длины; рост 167 см, вес около 65 кг, маленькая родинка на правой щеке, на шее серебрянные цепочки с крестиками.

Была одета: светлая футболка, шорты, сланцы.

Особые приметы: гипс на левой ноге от ступни до колена.

При себе была именная карта Ощадбанка.

Если вы видели пропавшую, или знаете о ее местонахождении, просьба сообщить по телефонам 102 или 068-777-0-112.

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