Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков і міністр соцполітики Марина Лазебна прилетіли в Харківську область
"Вертолітне спостереження показує, що ніде немає відкритого вогню, є тільки задимлення, пов'язані з тлінням. Працює два літаки і один вертоліт на точкове погашення вогнищ.
Стягнуті сили з інших районів з тим, щоб у разі посилення поривів вітру ми могли відразу компенсувати ситуацію. Загроз іншим пунктам населеним немає. На цей момент часу 22 домогосподарство постраждали від вогню. Близько 30 осіб перебувають, як постраждалі", - розповів журналістам Арсен Аваков під час брифінгу в с.Гороб'ївка.
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Раніше ми писали, що під Харковом горів ліс і вогонь перекинувся на житлові будинки.
У районі с.Гороб'ївка Харківської області загорівся хвойний ліс на площі 80 га. через вітер вогонь перекинувся і на житлові будинки в селі.
Дим від лісової пожежі відчувався навіть у Харкові.
Для ліквідації пожежі задіяли авіацію, пожежний потяг та підрозділи ДСНС з усієї області.
Вогонь від лісової пожежі перекинувся на населені пункти-одне село вигоріло повністю.
Згоріло село Гороб'ївка. У селах Кутьківка та Гряниківка є загоряння.
Нагадавши, у Харкові показали, наскільки ретельно готувалися до приїзду Зеленського.
Як повідомляла Politeka, вогонь знищив село під Харковом, будинки перетворилися на попіл: є нова загроза.
Також Politeka писала, що жителів області просять не їздити до Харкова, термінова Заява.