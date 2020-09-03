Министр внутренних дел Арсен Аваков и министр соцполитики Марина Лазебная прилетели в Харьковскую область
«Вертолетное наблюдение показывает, что нигде нет открытого огня, есть только задымления, связанные с тлением. Работает два самолета и один вертолет на точечное погашение очагов.
Стянуты силы из других районов с тем, чтобы в случае усиления порывов ветра мы могли сразу компенсировать ситуацию. Угроз другим пунктам населенным нет. На этот момент времени 22 домохозяйство пострадали от огня. Порядка 30 человек находятся, как пострадавшие», - рассказал журналистам Арсен Аваков во время брифинга в с. Горобьевка.
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Ранее мы писали, что под Харьковом горел лес и огонь перебросился на жилые дома.
В районе с. Горобьевка Харьковской области загорелся хвойный лес на площади 80 га. Из-за ветра огонь перебросился и на жилые дома в селе.
Дым от лесного пожара ощущался даже в Харькове.
Для ликвидации пожара задействовали авиацию, пожарный поезд и подразделения ГСЧС со всей области.
Огонь от лесного пожара перебросился на населенные пункты - одно село выгорело полностью.
Сгорело село Горобьевка. В селах Кутьковка и Гряниковка есть возгорания.
Напомним, в Харькове показали, насколько тщательно готовились к приезду Зеленского.
Как сообщала Politeka, огонь уничтожил село под Харьковом, дома превратились в пепел: есть новая угроза.
Также Politeka писала, что жителей области просят не ездить в Харьков, срочное заявление.