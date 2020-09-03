На початку презентації програми стратегії розвитку Харківської області президент Зеленський доручив голові ХОДА терміново виїжджати на пожежу

Олексій Кучер пообіцяв вчинити саме так і нібито терміново покинув сцену заходу, передають "Хроники".

Було враження, що він дійсно відправився боротися з вогняною стихією.

Незабаром Зеленський побажав представити Кучера присутнім на презентацію стратегії розвитку регіону в якості кандидата на пост Харківського міського голови.

І тоді Кучер миттєво з'явився на сцені - отже, на місце пожежі він не виїхав.

В ході презентації він виправдався, що якраз пішов у відпустку.

Раніше ми писали, що під Харковом горів ліс і вогонь перекинувся на житлові будинки.

У районі с.Гороб'ївка Харківської області загорівся хвойний ліс на площі 80 га. через вітер вогонь перекинувся і на житлові будинки в селі.

Дим від лісової пожежі відчувався навіть у Харкові.

Для ліквідації пожежі задіяли авіацію, пожежний потяг та підрозділи ДСНС з усієї області.

Вогонь від лісової пожежі перекинувся на населені пункти-одне село вигоріло повністю.

Згоріло село Гороб'ївка. У селах Кутьківка та Гряниківка є загоряння.

Нагадаємо, у Харкові показали, наскільки ретельно готувалися до приїзду Зеленського.

Як повідомляла Politeka, вогонь знищив село під Харковом, будинки перетворилися на попіл: є нова загроза.

Також Politeka писала, що жителів області просять не їздити до Харкова, термінова заява.