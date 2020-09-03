На початку презентації програми стратегії розвитку Харківської області президент Зеленський доручив голові ХОДА терміново виїжджати на пожежу
Олексій Кучер пообіцяв вчинити саме так і нібито терміново покинув сцену заходу, передають "Хроники".
Було враження, що він дійсно відправився боротися з вогняною стихією.
Незабаром Зеленський побажав представити Кучера присутнім на презентацію стратегії розвитку регіону в якості кандидата на пост Харківського міського голови.
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І тоді Кучер миттєво з'явився на сцені - отже, на місце пожежі він не виїхав.
В ході презентації він виправдався, що якраз пішов у відпустку.
Раніше ми писали, що під Харковом горів ліс і вогонь перекинувся на житлові будинки.
У районі с.Гороб'ївка Харківської області загорівся хвойний ліс на площі 80 га. через вітер вогонь перекинувся і на житлові будинки в селі.
Дим від лісової пожежі відчувався навіть у Харкові.
Для ліквідації пожежі задіяли авіацію, пожежний потяг та підрозділи ДСНС з усієї області.
Вогонь від лісової пожежі перекинувся на населені пункти-одне село вигоріло повністю.
Згоріло село Гороб'ївка. У селах Кутьківка та Гряниківка є загоряння.
Нагадаємо, у Харкові показали, наскільки ретельно готувалися до приїзду Зеленського.
Як повідомляла Politeka, вогонь знищив село під Харковом, будинки перетворилися на попіл: є нова загроза.
Також Politeka писала, що жителів області просять не їздити до Харкова, термінова заява.