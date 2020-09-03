В начале презентации программы стратегии развития Харьковской области президент Зеленский поручил главе ХОГА срочно выезжать на пожар

Алексей Кучер пообещал поступить именно так и якобы срочно покинул сцену мероприятия, передают "Хроники".

Было впечатление, что он действительно отправился бороться с огненной стихией.

Вскоре Зеленский пожелал представить Кучера собравшимся на презентацию стратегии развития региона в качестве кандидата на пост харьковского городского головы.

И тогда Кучер мгновенно появился на сцене - следовательно, на место пожара он не выехал.

В ходе представления он оправдался, что как раз ушел в отпуск.

Ранее мы писали, что под Харьковом горел лес и огонь перебросился на жилые дома.

В районе с. Горобьевка Харьковской области загорелся хвойный лес на площади 80 га. Из-за ветра огонь перебросился и на жилые дома в селе.

Дым от лесного пожара ощущался даже в Харькове.

Для ликвидации пожара задействовали авиацию, пожарный поезд и подразделения ГСЧС со всей области.

Огонь от лесного пожара перебросился на населенные пункты - одно село выгорело полностью.

Сгорело село Горобьевка. В селах Кутьковка и Гряниковка есть возгорания.

Напомним, в Харькове показали, насколько тщательно готовились к приезду Зеленского.

Как сообщала Politeka, огонь уничтожил село под Харьковом, дома превратились в пепел: есть новая угроза.

Также Politeka писала, что жителей области просят не ездить в Харьков, срочное заявление.