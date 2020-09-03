У Харківській області за добу китайський вірус виявлено у 301 людини

Про це йдеться на сайті РНБО.

За минулу добу померли п'ять пацієнтів з підтвердженим вірусом. За весь період пандемії померли 218 жителів Харківської області.

Одужали 3273 людини, все ще хворіють - 6450.

Харківська область зараз знаходиться на четвертому місці за кількістю діагнозів.

Нагадаємо, що вогонь знищив село на Харківщині.

Вогонь від лісової пожежі перекинувся на населені пункти-одне село вигоріло повністю.

Про повідомив голова Харківської ОДА Олексій Кучер.

Згоріло село Гороб'ївка. У селах Кутьківка та Гряниківка є загоряння.

"Для евакуації людей підготовлено транспорт, соціальні пакети (постільна білизна, Їжа, подушки, ковдри). Постраждалих забезпечуємо житлом", - написав Кучер.

Раніше ми писали, що під Харковом горів ліс і вогонь перекинувся на житлові будинки.

У районі с.Гороб'ївка Харківської області загорівся хвойний ліс на площі 80 га. через вітер вогонь перекинувся і на житлові будинки в селі.

Дим від лісової пожежі відчувався навіть у Харкові.

Для ліквідації пожежі задіяли авіацію, пожежний потяг та підрозділи ДСНС з усієї області.

Нагадавши, у Харкові показали, наскільки ретельно готувалися до приїзду Зеленського.

Як повідомляла Politeka, вогонь знищив село під Харковом, будинки перетворилися на попіл: є нова загроза.

Також Politeka писала, що жителів області просять не їздити до Харкова, термінова Заява.