В Харьковской области за сутки китайский вирус выявлен у 301 человека

Об этом говорится на сайте СНБО.

За прошедшие сутки скончались пять пациентов с подтвержденным вирусом. За весь период пандемии умерли 218 жителей Харьковской области.

Выздоровели 3273 человека, все еще болеют - 6450.

Харьковская область сейчас находится на четвертом месте по числу диагнозов.

Напомним, что огонь уничтожил село на Харьковщине.

Огонь от лесного пожара перебросился на населенные пункты - одно село выгорело полностью.

Об сообщил глава Харьковской ОГА Алексей Кучер.

Сгорело село Горобьевка. В селах Кутьковка и Гряниковка есть возгорания.

«Для эвакуации людей подготовлено транспорт, социальные пакеты (постельное белье, еда, подушки, одеяла). Пострадавших обеспечиваем жильем», — написал Кучер.

Ранее мы писали, что под Харьковом горел лес и огонь перебросился на жилые дома.

В районе с. Горобьевка Харьковской области загорелся хвойный лес на площади 80 га. Из-за ветра огонь перебросился и на жилые дома в селе.

Дым от лесного пожара ощущался даже в Харькове.

Для ликвидации пожара задействовали авиацию, пожарный поезд и подразделения ГСЧС со всей области.

Напомним, в Харькове показали, насколько тщательно готовились к приезду Зеленского.

Как сообщала Politeka, огонь уничтожил село под Харьковом, дома превратились в пепел: есть новая угроза.

Также Politeka писала, что жителей области просят не ездить в Харьков, срочное заявление.