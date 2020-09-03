В Харьковской области за сутки китайский вирус выявлен у 301 человека
Об этом говорится на сайте СНБО.
За прошедшие сутки скончались пять пациентов с подтвержденным вирусом. За весь период пандемии умерли 218 жителей Харьковской области.
Выздоровели 3273 человека, все еще болеют - 6450.
Харьковская область сейчас находится на четвертом месте по числу диагнозов.
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Напомним, что огонь уничтожил село на Харьковщине.
Огонь от лесного пожара перебросился на населенные пункты - одно село выгорело полностью.
Об сообщил глава Харьковской ОГА Алексей Кучер.
Сгорело село Горобьевка. В селах Кутьковка и Гряниковка есть возгорания.
«Для эвакуации людей подготовлено транспорт, социальные пакеты (постельное белье, еда, подушки, одеяла). Пострадавших обеспечиваем жильем», — написал Кучер.
Ранее мы писали, что под Харьковом горел лес и огонь перебросился на жилые дома.
В районе с. Горобьевка Харьковской области загорелся хвойный лес на площади 80 га. Из-за ветра огонь перебросился и на жилые дома в селе.
Дым от лесного пожара ощущался даже в Харькове.
Для ликвидации пожара задействовали авиацию, пожарный поезд и подразделения ГСЧС со всей области.
Напомним, в Харькове показали, насколько тщательно готовились к приезду Зеленского.
Как сообщала Politeka, огонь уничтожил село под Харьковом, дома превратились в пепел: есть новая угроза.
Также Politeka писала, что жителей области просят не ездить в Харьков, срочное заявление.