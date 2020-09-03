Харків'яни вимагають від влади розібратися з пунктом прийому пляшок, який відкрили біля школи в Індустріальному районі

Відповідна петиція з'явилася на сайті мерії, передає місто Х.

"На вулиці Миру, навпроти ліцею «Обдарованість», прямо у дворах житлових будинків відкрили пункт прийому вторсировини. Через це цілий день у дворі, на дитячих майданчиках на парковці авто - скупчення людей в нетверезому вигляді, аморальної зовнішності, перебирають і здають Вторсировину. Стоїть смердючий запах, люди без свідомості в стані алкогольного сп'яніння лежать прямо по периметру громадських місць. Від імені мешканців величезне прохання вжити відповідних заходів, щоб закрити цей заклад або підказати, який необхідний папір потрібно скласти, щоб прохання було розглянуто», - пише автор петиції.

Якщо за три місяці петиція набере 5 000 голосів, в мерії зобов'язуються розглянути питання.

Нагадаємо, що вогонь знищив село на Харківщині.

Вогонь від лісової пожежі перекинувся на населені пункти-одне село вигоріло повністю.

Про повідомив голова Харківської ОДА Олексій Кучер.

Згоріло село Гороб'ївка. У селах Кутьківка та Гряниківка є загоряння.

"Для евакуації людей підготовлено транспорт, соціальні пакети (постільна білизна, Їжа, подушки, ковдри). Постраждалих забезпечуємо житлом", - написав Кучер.

Раніше ми писали, що під Харковом горів ліс і вогонь перекинувся на житлові будинки.

У районі с.Гороб'ївка Харківської області загорівся хвойний ліс на площі 80 га. через вітер вогонь перекинувся і на житлові будинки в селі.

Дим від лісової пожежі відчувався навіть у Харкові.

Для ліквідації пожежі задіяли авіацію, пожежний потяг та підрозділи ДСНС з усієї області.

Нагадаємо, у Харкові показали, наскільки ретельно готувались до приїзду Зеленського.

Як повідомляла Politeka, вогонь знищив село під Харковом, будинки перетворилися на попіл: є нова загроза.

Також Politeka писала, що жителів області просять не їздити до Харкова, термінова Заява.