Харьковчане требуют от властей разобраться с пунктом приема бутылок, который открыли возле школы в Индустриальном районе

Соответствующая петиция появилась на сайте мэрии, передает Город Х.

«На улице Мира, напротив лицея «Обдарованність», прямо во дворах жилых домов открыли пункт приёма вторсырья. Из-за этого целый день во дворе, на детских площадках на парковке авто - скопление людей в нетрезвом виде, аморальной внешности, перебирающих и сдающих вторсырьё. Стоит зловонный запах, люди без сознания в состоянии алкогольного опьянения лежат прямо по периметру общественных мест. От имени жильцов огромная просьба принять соответствующие меры, чтобы закрыть это заведение или подсказать, какую необходимую бумагу нужно составить, чтоб просьба была рассмотрена», - пишет автор петиции.

Если за три месяца петиция наберет 5 000 голосов, в мэрии обязуются рассмотреть вопрос.

Напомним, что огонь уничтожил село на Харьковщине.

Огонь от лесного пожара перебросился на населенные пункты - одно село выгорело полностью.

Об сообщил глава Харьковской ОГА Алексей Кучер.

Сгорело село Горобьевка. В селах Кутьковка и Гряниковка есть возгорания.

«Для эвакуации людей подготовлено транспорт, социальные пакеты (постельное белье, еда, подушки, одеяла). Пострадавших обеспечиваем жильем», — написал Кучер.

Ранее мы писали, что под Харьковом горел лес и огонь перебросился на жилые дома.

В районе с. Горобьевка Харьковской области загорелся хвойный лес на площади 80 га. Из-за ветра огонь перебросился и на жилые дома в селе.

Дым от лесного пожара ощущался даже в Харькове.

Для ликвидации пожара задействовали авиацию, пожарный поезд и подразделения ГСЧС со всей области.

Напомним, в Харькове показали, насколько тщательно готовились к приезду Зеленского.

Как сообщала Politeka, огонь уничтожил село под Харьковом, дома превратились в пепел: есть новая угроза.

Также Politeka писала, что жителей области просят не ездить в Харьков, срочное заявление.