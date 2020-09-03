Вогонь знищив село на Харківщині
Вогонь від лісової пожежі перекинувся на населені пункти-одне село вигоріло повністю.
Про повідомив голова Харківської ОДА Олексій Кучер.
Згоріло село Гороб'ївка. У селах Кутьківка та Гряниківка є загоряння.
"Для евакуації людей підготовлено транспорт, соціальні пакети (постільна білизна, Їжа, подушки, ковдри). Постраждалих забезпечуємо житлом", - написав Кучер.
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Раніше ми писали, що під Харковом горів ліс і вогонь перекинувся на житлові будинки.
У районі с.Гороб'ївка Харківської області загорівся хвойний ліс на площі 80 га. через вітер вогонь перекинувся і на житлові будинки в селі.
Дим від лісової пожежі відчувався навіть у Харкові.
Для ліквідації пожежі задіяли авіацію, пожежний потяг та підрозділи ДСНС з усієї області. Гасіння пожежі триває.
Нагадавши, у Харкові показали, наскільки ретельно готуються до приїзду Зеленського.
Як повідомляла Politeka, Зеленський екстрено вилітає до Харкова: що відомо про ситуацію.
Також Politeka писала, що жителів області просять не їздити до Харкова, термінова Заява.