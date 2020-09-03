Вогонь знищив село на Харківщині

Вогонь від лісової пожежі перекинувся на населені пункти-одне село вигоріло повністю.

Про повідомив голова Харківської ОДА Олексій Кучер.

Згоріло село Гороб'ївка. У селах Кутьківка та Гряниківка є загоряння.

"Для евакуації людей підготовлено транспорт, соціальні пакети (постільна білизна, Їжа, подушки, ковдри). Постраждалих забезпечуємо житлом", - написав Кучер.

Раніше ми писали, що під Харковом горів ліс і вогонь перекинувся на житлові будинки.

У районі с.Гороб'ївка Харківської області загорівся хвойний ліс на площі 80 га. через вітер вогонь перекинувся і на житлові будинки в селі.

Дим від лісової пожежі відчувався навіть у Харкові.

Для ліквідації пожежі задіяли авіацію, пожежний потяг та підрозділи ДСНС з усієї області. Гасіння пожежі триває.

Нагадавши, у Харкові показали, наскільки ретельно готуються до приїзду Зеленського.

Як повідомляла Politeka, Зеленський екстрено вилітає до Харкова: що відомо про ситуацію.

Також Politeka писала, що жителів області просять не їздити до Харкова, термінова Заява.