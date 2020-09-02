Під Харковом горить ліс і вогонь перекидається на житлові будинки
У районі с.Гороб'ївка Харківської області загорівся хвойний ліс на площі 80 га. через вітер вогонь перекинувся і на житлові будинки в селі, передає телеграм-канал "Україна зараз".
Дим від лісової пожежі відчувається вже навіть у Харкові.
Для ліквідації пожежі задіяли авіацію, пожежний потяг та підрозділи ДСНС з усієї області. Гасіння пожежі триває.
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Відомо, що пожежа сталася в лісі між селищами Калугине-Башкирівка і Кочеток, повідомляють харків'яни в мережі.
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Горить ліс низовий і верховий, полум'я досягає висоти 11 поверху. Зараз три вогнища пожеж, горять соснові ліси, під загрозою населені пункти. МНС не справляється, передає видання "жити в Харкові".
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Пожежа йде на нафтобазу. Через Дворічанський район проходить аміакопровід.
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