Під Харковом горить ліс і вогонь перекидається на житлові будинки

У районі с.Гороб'ївка Харківської області загорівся хвойний ліс на площі 80 га. через вітер вогонь перекинувся і на житлові будинки в селі, передає телеграм-канал "Україна зараз".

Дим від лісової пожежі відчувається вже навіть у Харкові.

Для ліквідації пожежі задіяли авіацію, пожежний потяг та підрозділи ДСНС з усієї області. Гасіння пожежі триває.

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Відомо, що пожежа сталася в лісі між селищами Калугине-Башкирівка і Кочеток, повідомляють харків'яни в мережі.

"Ось це диверсію влаштував хтось до приїзду Президента",-припускають в телеграм-каналі Харків live.

Раніше ми писали, що місцеві жителі почали мобілізацію, щоб допомогти пожежникам гасити вогонь

Горить ліс низовий і верховий, полум'я досягає висоти 11 поверху. Зараз три вогнища пожеж, горять соснові ліси, під загрозою населені пункти. МНС не справляється, передає видання "жити в Харкові".

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Пожежа йде на нафтобазу. Через Дворічанський район проходить аміакопровід.

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