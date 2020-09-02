Под Харьковом горит лес и огонь перебрасывается на жилые дома

В районе с. Горобьевка Харьковской области загорелся хвойный лес на площади 80 га. Из-за ветра огонь перебросился и на жилые дома в селе, передает телеграм-канал "Украина сейчас".

Дым от лесного пожара ощущается уже даже в Харькове.

Для ликвидации пожара задействовали авиацию, пожарный поезд и подразделения ГСЧС со всей области. Тушение пожара продолжается.

Напомним, в Чугуевском районе Харьковской области горит лес

Известно, что пожар произошел в лесу между поселками Калугино-Башкировка и Кочеток, сообщают харьковчане в сети.

"Вот это диверсию устроил кто-то к приезду Президента", - предполагают в телеграм-канале Харьков live.

Ранее мы писали, что местные жители начали мобилизацию, чтобы помочь пожарным тушить огонь

Горит лес низовой и верховой, пламя достигает высоты 11 этажа. Сейчас три очага пожаров, горят сосновые леса, под угрозой населенные пункты. МЧС не справляется, передает издание "Жить в Харькове".

Сгорели дома в селе Горобьевка, люди выпускают животных из домов!

Пожар идёт на нефтебазу. Через Двуречанский район проходит Амиакопровод.

Напомним, в Харькове показали, насколько тщательно готовятся к приезду Зеленского.

Как сообщала Politeka, Зеленский экстренно вылетает в Харьков: что известно о ситуации.

Также Politeka писала, что жителей области просят не ездить в Харьков, срочное заявление.