Под Харьковом горит лес и огонь перебрасывается на жилые дома
В районе с. Горобьевка Харьковской области загорелся хвойный лес на площади 80 га. Из-за ветра огонь перебросился и на жилые дома в селе, передает телеграм-канал "Украина сейчас".
Дым от лесного пожара ощущается уже даже в Харькове.
Для ликвидации пожара задействовали авиацию, пожарный поезд и подразделения ГСЧС со всей области. Тушение пожара продолжается.
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Напомним, в Чугуевском районе Харьковской области горит лес
Известно, что пожар произошел в лесу между поселками Калугино-Башкировка и Кочеток, сообщают харьковчане в сети.
"Вот это диверсию устроил кто-то к приезду Президента", - предполагают в телеграм-канале Харьков live.
Ранее мы писали, что местные жители начали мобилизацию, чтобы помочь пожарным тушить огонь
Горит лес низовой и верховой, пламя достигает высоты 11 этажа. Сейчас три очага пожаров, горят сосновые леса, под угрозой населенные пункты. МЧС не справляется, передает издание "Жить в Харькове".
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Пожар идёт на нефтебазу. Через Двуречанский район проходит Амиакопровод.
Напомним, в Харькове показали, насколько тщательно готовятся к приезду Зеленского.
Как сообщала Politeka, Зеленский экстренно вылетает в Харьков: что известно о ситуации.
Также Politeka писала, что жителей области просят не ездить в Харьков, срочное заявление.