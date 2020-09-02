Харківським школярам роздали тонни політичної реклами

1 вересня Харків заполонили зображення Геннадія Кернеса і логотипи Партії "Блок Кернеса — успішний Харків".

За багаторічною традицією міський голова Харкова використав 1 вересня для свого піару, передає Харків тудей.

Зображення Кернеса вручали школярам різних класів: у молодших - на повітряних кулях і водяних розмальовках, у старших — на блокнотах, екосумках, браслетах і ручках.

Продукцію з політичною рекламою, яку роздають у школах, масово публікували користувачі соцмереж. До нового навчального року учні отримали подарунки під брендом "Блок Кернеса — успішний Харків".

До слова "мультяшний" Геннадій Кернес заполонив вулиці Харкова.

Чим ближче місцеві вибори, тим активніше агітація. Так, по всьому місту з'явилися величезні банери з рекламою блоку Кернеса.

Очевидці публікують фотографії з рекламою Партії»Блок Кернеса — успішний Харків". Причому величезні банери прикрашають будівлю колишнього м'ясокомбінату, фасади будинків, сквери і парки.

Про свій намір поборотися за крісло міського голови Геннадій Кернес заявив ще минулого року. Партія "Довіряй справам" була на слуху постійно, але, мабуть, не виправдала надій, і тепер на арені з'явилася нова назва.

Хто складе конкуренцію багаторічному керівнику мерії від Партії "Слуга народу" на місцевих виборах, поки залишається загадкою.

Раніше ми писали, що борди з рекламою партії Кернеса заполонили дороги навколо Харкова. Причому споглядати портрет мера можна практично кожні сто метрів.

Нагадаємо, у Харкові показали, наскільки ретельно готуються до приїзду Зеленського.

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