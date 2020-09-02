Харьковским школьникам раздали тонны политической рекламы
1 сентября Харьков заполонили изображения Геннадия Кернеса и логотипы партии "Блок Кернеса — Успешный Харьков".
По многолетней традиции городской голова Харькова использовал 1 сентября для своего пиара, передает Харьков тудей.
Изображение Кернеса вручали школьникам разных классов: в младших — на воздушных шарах и водяных раскрасках, в старших — на блокнотах, экосумках, браслетах и ручках.
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Продукцию с политической рекламой, которую раздают в школах, массово публиковали пользователи соцсетей. К новому учебному году ученики получили подарки под брендом "Блок Кернеса — Успешный Харьков".
К слову, «мультяшный» Геннадий Кернес заполонил улицы Харькова.
Чем ближе местные выборы, тем активнее агитация. Так, по всему городу появились огромные баннеры с рекламой блока Кернеса.
Очевидцы публикуют фотографии с рекламой партии «Блок Кернеса — Успешный Харьков». Причем огромные баннеры украшают здание бывшего мясокомбината, фасады домов, скверы и парки.
О своем намерении побороться за кресло городского головы Геннадий Кернес заявил еще в прошлом году. Партия «Доверяй делам» была на слуху постоянно, но, видимо, не оправдала надежд, и теперь на арене появилось новое название.
Кто составит конкуренцию многолетнему руководителю мэрии от партии «Слуга народа» на местных выборах, пока остается загадкой.
Ранее мы писали, что борды с рекламой партии Кернеса заполонили дороги вокруг Харькова. Причем лицезреть портрет мэра можно практически каждые сто метров.
Напомним, в Харькове показали, насколько тщательно готовятся к приезду Зеленского.
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