Харьковским школьникам раздали тонны политической рекламы

1 сентября Харьков заполонили изображения Геннадия Кернеса и логотипы партии "Блок Кернеса — Успешный Харьков".

По многолетней традиции городской голова Харькова использовал 1 сентября для своего пиара, передает Харьков тудей.

Изображение Кернеса вручали школьникам разных классов: в младших — на воздушных шарах и водяных раскрасках, в старших — на блокнотах, экосумках, браслетах и ручках.

Продукцию с политической рекламой, которую раздают в школах, массово публиковали пользователи соцсетей. К новому учебному году ученики получили подарки под брендом "Блок Кернеса — Успешный Харьков".

К слову, «мультяшный» Геннадий Кернес заполонил улицы Харькова.

Чем ближе местные выборы, тем активнее агитация. Так, по всему городу появились огромные баннеры с рекламой блока Кернеса.

Очевидцы публикуют фотографии с рекламой партии «Блок Кернеса — Успешный Харьков». Причем огромные баннеры украшают здание бывшего мясокомбината, фасады домов, скверы и парки.

О своем намерении побороться за кресло городского головы Геннадий Кернес заявил еще в прошлом году. Партия «Доверяй делам» была на слуху постоянно, но, видимо, не оправдала надежд, и теперь на арене появилось новое название.

Кто составит конкуренцию многолетнему руководителю мэрии от партии «Слуга народа» на местных выборах, пока остается загадкой.

Ранее мы писали, что борды с рекламой партии Кернеса заполонили дороги вокруг Харькова. Причем лицезреть портрет мэра можно практически каждые сто метров.

Напомним, в Харькове показали, насколько тщательно готовятся к приезду Зеленского.

Как сообщала Politeka, Зеленский экстренно вылетает в Харьков: что известно о ситуации.

Также Politeka писала, что жителей области просят не ездить в Харьков, срочное заявление.