Харків серед лідерів за кількістю нових випадків захворювання китайським вірусом
Як повідомляють дані системи моніторингу РНБО України, за минулу добу в Харківській області лабораторно підтверджено рекордних 302 нових випадки коронавірусної інфекції. Ще шестеро людей померли.
Так, станом на 2 серпня, за час пандемії в Харківській області зафіксовано 9640 випадків китайського вірусу, з яких 6157 все ще хворіють. 213 випадків захворювання закінчилися летально.
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Також ми писали, що президент України Володимир Зеленський з дводенною поїздкою прибуде до Харкова.
Відомо, що Зеленський повинен був прилетіти до Харкова вчора, 1 вересня, ввечері.
Сьогодні, 2 вересня, на цілий день у президента запланована насичена програма робочих поїздок і зустрічей глави держави.
Раніше ми писали, що на Харківщині виявлено масштабний склад бойових припасів і зброї.
За інформацією начальника відділу прокуратури області Юрія Ковальова, досудовим розслідуванням встановлено, що в нежитловому приміщенні, розташованому в м.Люботин Харківської області, незаконно зберігаються боєприпаси і зброя.
В ході обшуків, проведених спільно з СУ ГУНП в Харківській області та УСР ГУНП в Харківській області, виявлено склад бойових припасів і зброї загальною вагою близько 3 тонн. Зокрема, виявлено близько 50 ручних протитанкових гранатометів, 200 пострілів до РПГ, понад 470 бойових гранат різних типів, 500 запалів до гранат, 550 гранатометних пострілів, 2 мінометних міни, 4 протипіхотні міни, 3 кг тротилу і 60 тис.патронів різного калібру.
Нагадавши, харків'янам висунули вимоги, щоб не потрапити в "червону" зону карантину
Як повідомляла Politeka, у Харківському поїзді п'яний "заєць"намагався задушити провідника, відео.
Також Politeka писала, що жителів області просять не їздити до Харкова, термінова Заява.