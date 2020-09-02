Харьков среди лидеров по количеству новых случаев заболевания китайским вирусом

Как сообщают данные системы мониторинга СНБО Украины, за минувшие сутки в Харьковской области лабораторно подтверждено рекордных 302 новых случая коронавирусной инфекции. Еще шесть человек скончались.

Так, по состоянию на 2 августа, за время пандемии в Харьковской области зафиксировано 9640 случаев китайского вируса, из которых 6157 все еще болеют. 213 случаев заболевания закончились летально.

Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский с двухдневной поездкой прибудет в Харьков.

Известно, что Зеленский должен был прилететь в Харьков вчера, 1 сентября, вечером.

Сегодня, 2 сентября, на целый день у президента запланирована насыщенная программа рабочих поездок и встреч главы государства.

Ранее мы писали, что на Харьковщине обнаружен масштабный склад боевых припасов и оружия.

По информации начальника отдела прокуратуры области Юрия Ковалева, досудебным расследованием установлено, что в нежилом помещении, расположенном в г. Люботин Харьковской области, незаконно хранящиеся боеприпасы и оружие.

В ходе обысков, проведенных совместно с СУ ГУНП в Харьковской области и УСР ГУНП в Харьковской области, обнаружен склад боевых припасов и оружия общим весом около 3 тонн. В частности, обнаружено около 50 ручных противотанковых гранатометов, 200 выстрелов к РПГ, более 470 боевых гранат разных типов, 500 запалов к гранатам, 550 гранатометных выстрелов, 2 минометных мины, 4 противопехотные мины, 3 кг тротила и 60 тыс. патронов различного калибра.

Напомним, харьковчанам выдвинули требования, чтобы не попасть в "красную" зону карантина

Как сообщала Politeka, в харьковском поезде пьяный "заяц" пытался задушить проводника, видео.

Также Politeka писала, что жителей области просят не ездить в Харьков, срочное заявление.