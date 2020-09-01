Центральний парк ім. Горького в Харкові планує витратити на реконструкцію дитячого ігрового комплексу "Кремлівська стіна" ще 702 370,36 гривні

Про це стало відомо з системи електронних закупівель Prozorro, передає Знай.

Договір парк уклав з фірмою "Тетрополіс" 31 серпня. Згідно документації, за цю суму фірма-підрядник відремонтує покриття на місці реконструкції "Кремлівської стіни" (552 309,47 гривні), встановить поливальний водопровід (76 992,94 гривні) і зовнішнє освітлення (73 067,95 гривні). Всі роботи повинні завершити до кінця 2020 року.

Як писав Харків Today, спочатку на реконструкцію "Кремлівської стіни" планували віддати 15 млн гривень. 18 грудня 2019 року на сесії Харківської міськради виділили 179 млн гривень парку Горького, куди увійшли 15 млн на реконструкцію "Кремлівської стіни".

Раніше ми писали, що під Харковом підпільний цех незаконно виробляв набори для тестування на китайський вірус.

Про це повідомила прес-служба Державної фіскальної служби України.

Працівники податкової міліції ГУ ДФС у Харківській області спільно з обласною прокуратурою виявили факт незаконного виробництва наборів для тестування на наявність китайського вірусу

Відомо, що група харків'ян у 2020 році налагодила підпільне виробництво наборів для тестування на вірус.

Опісля через підставних фізичних осіб-підприємців постачали свій товар до медзакладів. У супровідних документах на продукцію зловмисники відзначали інші (легальні) місця її виготовлення.

На підставі судової постанови на провадженні було проведено обшук. Слідчі виявили та вилучили 200 тисяч готових наборів для тестування, а також сировину для виробництва близько 400 тисяч наборів для тестування на суму близько 1,2 млн гривень.

Нагадаємо, харків'янам висунули вимоги, щоб не потрапити в "червону" зону карантину

Як повідомляла Politeka, у Харківському поїзді п'яний "заєць"намагався задушити провідника, відео.

Також Politeka писала, що жителів області просять не їздити до Харкова, термінова Заява.