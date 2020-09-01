Центральный парк им. Горького в Харькове планирует потратить на реконструкцию детского игрового комплекса "Кремлевская стена" еще 702 370,36 гривны

Об этом стало известно из системы электронных закупок Prozorro, передает Знай.

Договор парк заключил с фирмой "Тетрополис" 31 августа. Согласно документации, за эту сумму фирма-подрядчик отремонтирует покрытия на месте реконструкции "Кремлевской стены" (552 309,47 гривны), установит поливочный водопровод (76 992,94 гривны) и внешнее освещение (73 067,95 гривны). Все работы должны завершить до конца 2020 года.

Как писал Харьков Today, изначально на реконструкцию "Кремлевской стены" планировали отдать 15 млн гривен. 18 декабря 2019 года на сессии Харьковского горсовета выделили 179 млн гривен парку Горького, куда вошли 15 млн на реконструкцию "Кремлевской стены".

Ранее мы писали, что под Харьковом подпольный цех незаконно производил наборы для тестирования на китайский вирус.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы Украины.

Работники налоговой милиции ГУ ГФС в Харьковской области совместно с областной прокуратурой выявили факт незаконного производства наборов для тестирования на наличие китайског вируса

Известно, что группа харьковчан в 2020 году наладила подпольное производство наборов для тестирования на вирус.

После через подставных физических лиц - предпринимателей поставляли свой товар в медучреждения. В сопроводительных документах на продукцию злоумышленники отмечали другие (легальные) места ее изготовления.

На основании судебного постановления на производстве был проведен обыск. Следователи обнаружили и изъяли 200 тысяч готовых наборов для тестирования, а также сырье для производства около 400 тысяч наборов для тестирования на сумму около 1,2 млн гривен.

Напомним, харьковчанам выдвинули требования, чтобы не попасть в "красную" зону карантина

Как сообщала Politeka, в харьковском поезде пьяный "заяц" пытался задушить проводника, видео.

Также Politeka писала, что жителей области просят не ездить в Харьков, срочное заявление.