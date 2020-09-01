Під Харковом підпільний цех незаконно виробляв набори для тестування на китайський вірус

Про це повідомила прес-служба Державної фіскальної служби України.

Працівники податкової міліції ГУ ДФС у Харківській області спільно з обласною прокуратурою виявили факт незаконного виробництва наборів для тестування на наявність китайського вірусу, передає Знай.

Відомо, що група харків'ян у 2020 році налагодила підпільне виробництво наборів для тестування на вірус.

Опісля через підставних фізичних осіб-підприємців постачали свій товар до медзакладів. У супровідних документах на продукцію зловмисники відзначали інші (легальні) місця її виготовлення.

На підставі судової постанови на провадженні було проведено обшук. Слідчі виявили та вилучили 200 тисяч готових наборів для тестування, а також сировину для виробництва близько 400 тисяч наборів для тестування на суму близько 1,2 млн гривень.

Слідство триває. Вживаються заходи, спрямовані на встановлення осіб, причетних до організації незаконного бізнесу.

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