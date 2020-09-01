Под Харьковом подпольный цех незаконно производил наборы для тестирования на китайский вирус

Об этом сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы Украины.

Работники налоговой милиции ГУ ГФС в Харьковской области совместно с областной прокуратурой выявили факт незаконного производства наборов для тестирования на наличие китайског вируса, передает Знай.

Известно, что группа харьковчан в 2020 году наладила подпольное производство наборов для тестирования на вирус.

После через подставных физических лиц - предпринимателей поставляли свой товар в медучреждения. В сопроводительных документах на продукцию злоумышленники отмечали другие (легальные) места ее изготовления.

На основании судебного постановления на производстве был проведен обыск. Следователи обнаружили и изъяли 200 тысяч готовых наборов для тестирования, а также сырье для производства около 400 тысяч наборов для тестирования на сумму около 1,2 млн гривен.

Следствие продолжается. Принимаются меры, направленные на установление лиц, причастных к организации незаконного бизнеса.

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