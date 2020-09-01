Президент України Володимир Зеленський з дводенною поїздкою прибуде до Харкова

Відомо, що Зеленський прибуде до Харкова сьогодні, 1 вересня, ввечері, передає телеграм-канал Харків live.

На завтра, 2 вересня, на цілий день запланована насичена програма робочих поїздок і зустрічей глави держави.

Раніше ми писали, що на Харківщині виявлено масштабний склад бойових припасів і зброї.

За інформацією начальника відділу прокуратури області Юрія Ковальова, досудовим розслідуванням встановлено, що в нежитловому приміщенні, розташованому в м.Люботин Харківської області, незаконно зберігаються боєприпаси і зброя.

В ході обшуків, проведених спільно з СУ ГУНП в Харківській області та УСР ГУНП в Харківській області, виявлено склад бойових припасів і зброї загальною вагою близько 3 тонн. Зокрема, виявлено близько 50 ручних протитанкових гранатометів, 200 пострілів до РПГ, понад 470 бойових гранат різних типів, 500 запалів до гранат, 550 гранатометних пострілів, 2 мінометних міни, 4 протипіхотні міни, 3 кг тротилу і 60 тис.патронів різного калібру.

Нагадаємо, харків'янам висунули вимоги, щоб не потрапити в "червону" зону карантину

Як повідомляла Politeka, у Харківському поїзді п'яний "заєць"намагався задушити провідника, відео.

Також Politeka писала, що жителів області просять не їздити до Харкова, термінова заява.