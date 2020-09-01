У Харківській області нові жертви від китайського вірусу

Ще три людини, яким був встановлений діагноз, померли в Харківській області.

Такі дані вранці 1 вересня оприлюднені в системі моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.

Всього з початку епідемії на Харківщині зареєстровано 207 летальних випадків, пов'язаних з вірусом.

Відзначимо, що за кількістю смертей Харківська область займає 6 місце.

Нещодавно ми писали, що на Харківщині виявлено масштабний склад бойових припасів і зброї.

За інформацією начальника відділу прокуратури області Юрія Ковальова, досудовим розслідуванням встановлено, що в нежитловому приміщенні, розташованому в м.Люботин Харківської області, незаконно зберігаються боєприпаси і зброя.

В ході обшуків, проведених спільно з СУ ГУНП в Харківській області та УСР ГУНП в Харківській області, виявлено склад бойових припасів і зброї загальною вагою близько 3 тонн. Зокрема, виявлено близько 50 ручних протитанкових гранатометів, 200 пострілів до РПГ, понад 470 бойових гранат різних типів, 500 запалів до гранат, 550 гранатометних пострілів, 2 мінометних міни, 4 протипіхотні міни, 3 кг тротилу і 60 тис.патронів різного калібру.

Нагадаємо, харків'яни придумали новий спосіб протистояння вірусу.

Як повідомляла Politeka, лікар Харківської інфекціонки розкрив тривожні відомості про кількість заражених.

Також Politeka писала, що харків'яни наплювали на маски і дистанцію в транспорті.