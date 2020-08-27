Про це повідомила адвокат потерпілих Лариса Матвєєва, яка і звернулася в апеляційну інстанцію через неправомірну ухвалу суду першої інстанції, пише Знай.
Справу відправили на новий авторозподіл. Дату наступного засідання призначать після того, як стане відомий новий склад суду.
"Рішення апеляційної інстанції у цій справі має особливе значення тому, що факт наявності опіатів хоча і знайшов своє підтвердження в ході судового розгляду, проте не призвів до встановлення стану наркотичного сп'яніння Зайцевої під час ДТП. Це означає, що будь - які особи, які перебувають у стані наркотичного сп'яніння за кермом, можуть скористатися такою ж схемою, щоб уникнути будь-якої відповідальності за протиправні дії", - додала Матвєєва.
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За словами Матвєєвої, психіатр академік Борис Михайлов свого часу визначив, що для встановлення стану наркооп'яніння людини не потрібно визначати кількість наркотику, достатньо факту його присутності в організмі.
Також ми писали, що в мережі спливли знімки, як сидиться в колонії 23-річній Олені Зайцевій, яку засудили до 10 років позбавлення волі за ДТП із загибеллю шістьох людей
Фотографії, зроблені в Ппокровському виправному центрі №79 Дніпропетровської області опублікував телеграм-канал "Труха".
На знімках Зайцева відображена з книгою в руках, що загоряє у внутрішньому дворику колонії. Ще на одному фото вона сидить за швейною машинкою в цеху.
"У ПВЦ-79 відбуває покарання всім відома Олена Зайцева! З наших джерел дізналися, що начальник в'язниці ставиться до неї дуже лояльно! Вбивця шести людей встигає навіть позасмагати", - йдеться в публікації.
Нагадавши, мажорка придумала спосіб скостити термін ув'язнення.
Як повідомляла Politeka, Дронов зважився на радикальний крок заради свободи: "слідом за Зайцевою".
Також Politeka писала, що суд пішов на поводу у Зайцевої, мажорка домоглася свого: деталі скандального рішення.