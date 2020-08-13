Харківські лікарі розповіли про боротьбу з китайським вірусом і про те, що катастрофічно не вистачає місць у лікарнях і медтехніки

Про це повідомляє "Обозреватель".

За словами медиків, реанімація розрахована на шість ліжок, але зараз розгорнуто 12 і ще одну поставили в коридорі.

Лікарі кажуть, що останнім часом збільшилася кількість пацієнтів з дихальною недостатністю, а апаратів не вистачає.

"За останній тиждень стало більше хворих з дихальною недостатністю. Зараз три-чотири людини знаходяться у відділеннях на апаратах ШВЛ. Розумієте? Не в реанімації, а у відділеннях! Більш того, у нас не вистачає апаратів штучної вентиляції легенів для тих, хто їх потребує! Днями ми вже зіткнулися:потрібно було вентилювати хворих, але все-таки закінчилися!"- розповіли лікарі.

До слова, харків'яни бурхливо відреагували на рекомендацію головного санлікаря Харківської області утримуватися від поїздок в центр

"З районами області все спокійно, ми за них не хвилюємося. Викликає тривогу тільки місто Харків. Я б порекомендувала населенню області, яке не проживає в місті Харкові, обмежити по можливості відвідування Харкова.

Жителям міста Харкова-бути свідомими, дотримуватися масочний режим і обов'язково соціальну дистанцію", - заявила Любов Махота.

Жителі Харківщини обурені рекомендацією санлікаря. Вони заявили, що не будуть її дотримуватися, так як їм потрібно добиратися на роботу, магазини, аптеки, яких поблизу немає.

Нагадавши, у Харкові бунт, українці не збираються мовчати.

Як повідомляла Politeka, у Харківському поїзді п'яний "заєць"намагався задушити провідника, відео.

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