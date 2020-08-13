Харьковские врачи рассказали о борьбе с китайским вирусом и о том, что катастрофически не хватает мест в больницах и медтехники

Об этом сообщает "Обозреватель".

По словам медиков, реанимация рассчитана на шесть коек, но сейчас развернуто 12 и еще одну поставили в коридоре.

Врачи говорят, что в последнее время увеличилось количество пациентов с дыхательной недостаточностью, а аппаратов не хватает.

"За последнюю неделю стало больше больных с дыхательной недостаточностью. Сейчас три-четыре человека находятся в отделениях на аппаратах ИВЛ. Понимаете? Не в реанимации, а в отделениях! Более того, у нас не хватает аппаратов искусственной вентиляции легких для тех, кто в них нуждается! На днях мы уже столкнулись: нужно было вентилировать больных, но всё – аппараты закончились!" – рассказали врачи.

К слову, харьковчане бурно отреагировали на рекомендацию главного санврача Харьковской области воздерживаться от поездок в центр

"С районами области все спокойно, мы за них не волнуемся. Вызывает тревогу только город Харьков. Я бы порекомендовала населению области, которое не проживает в городе Харькове, ограничить по возможности посещения Харькова.

Жителям города Харькова - быть сознательными, соблюдать масочный режим и обязательно социальную дистанцию", - заявила Любовь Махота.

Жители Харьковщины возмущены рекомендацией санврача. Они заявили, что не будут ее придерживаться, так как им нужно добираться на работу, магазины, аптеки, которых поблизости нет.

Напомним, в Харькове бунт, украинцы не собираются молчать.

Как сообщала Politeka, в харьковском поезде пьяный "заяц" пытался задушить проводника, видео.

Также Politeka писала, что жителей области просят не ездить в Харьков, срочное заявление.