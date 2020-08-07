Харків'яни виступили рішуче проти можливого закриття метро в місті

Вони пригрозили бунтом, як сталося в Тернополі та Луцьку, передає Обозреватель.

Відомо, що якщо Харків опиниться в червоній карантинній зоні, то в місті можуть заборонити роботу громадського транспорту, ТРЦ, ресторанів, кафе, навчальних закладів і дитячих таборів.

У відповідь на це, харків'яни під постом обурилися і заявили, що якщо метро все ж закриють, люди знову залишаться без роботи.

"Якщо закриють метро треба виходити і перекривати дороги, ці тварюки на особистих авто на роботу їдуть їм по*рен то метро", "а упоротие не бояться, що народ вже прозрів?", "Треба як мер Тернополя! У місті приписували червону зону, квитки на потяги не купиш, зупинки проходять потяги не роблять, це було буквально вчора. Сьогодні Тернопіль вже в зеленій зоні", " не можна так. Ми і так тільки починаємо вибиратися з ями. Посилити заходи носіння маски. Але закривати і залишити людей без роботи як то вже не по-людськи", " скільки можна? Тоді прийду з сім'єю ночувати і жити під міськраду!",- пишуть харків'яни.

Нагадаємо, що вхарькові можуть знову закрити метро і торгові центри

«З понеділка в Харкові можуть закрити метро і ТРЦ‼ Харківська область 6 днів поспіль демонструє перевищення показників рівня захворюваності та динаміки захворюваності.

З 146 сьогоднішніх хворих по всій області, 133 - з Харкова. Тому в п'ятницю на засіданні Центральної комісії ТЕБ і НС Харків може опинитися в зоні більш жорсткого карантину.

У разі, якщо Харків опиниться в червоній карантинній зоні, то в місті можуть заборонити роботу громадського транспорту, ТРЦ, ресторанів, кафе, навчальних закладів і дитячих таборів», - сказано в повідомленні.

Раніше ми писали, що співробітники поліції в Києві провели рейд по вагонах метро, що не сподобалося багатьом киянам.

Про інспекцію на своїй сторінці у Facebook відзвітувала заступник голови "Київського метрополітену" Наталія Макогон.

Співробітники КП разом з поліцією метро перевірили дотримання карантинних обмежень в поїздах. За словами Макогон, люди знімають маски, як тільки відходять від правоохоронців. Тому поліцейські пішли по вагонах і почали вимагати, щоб всі носили маски.

"На входах в станції всі пасажири ввічливі, тому що бачать представника поліції, охорону підземки, чують оголошення", - зазначила вона. - "Але стягувати маски на підборіддя деякі пасажири починають вже на ескалаторі. Тобто формально маска звичайно є, але одягнена зовсім не на те місце".

Нагадавши, харків'яни придумали новий спосіб протистояння вірусу.

Як повідомляла Politeka, лікар Харківської інфекціонки розкрив тривожні відомості про кількість заражених.

Також Politeka писала, що харків'яни наплювали на маски і дистанцію в транспорті.