Харьковчане выступили решительно против возможного закрытия метро в городе

Они пригрозили бунтом, как произошло в Тернополе и Луцке, передает Обозреватель.

Известно, что если Харьков окажется в красной карантинной зоне, то в городе могут запретить работу общественного транспорта, ТРЦ, ресторанов, кафе, учебных заведений и детских лагерей.

В ответ на это, харьковчане под постом возмутились и заявили, что если метро все же закроют, люди снова останутся без работы.

"Если закроют метро надо выходить и перекрывать дороги, эти твари на личных авто на работу едут им по*рен то метро", "А упоротые не боятся,что народ уже прозрел?", "Надо как мэр Тернополя! В городе приписывали красную зону ,билеты на поезда не купишь, остановки проходящие поезда не делают, это было буквально вчера. Сегодня Тернополь уже в зелёной зоне", "Нельзя так. Мы и так только начинаем выбираться из ямы. Ужесточить меры носения маски. Но закрывать и оставить людей без работы как то уже не по-человечески", "Сколько можно? Тогда приду с семьёй ночевать и жить под горсовет!", – пишут харьковчане.

Напомним, что вХарькове могут снова закрыть метро и торговые центры

«С понедельника в Харькове могут закрыть метро и ТРЦ‼️ Харьковская область 6 дней подряд демонстрирует превышение показателей уровня заболеваемости и динамики заболеваемости.

Из 146 сегодняшних заболевших по всей области, 133 - из Харькова. Поэтому в пятницу на заседании центральной комиссии ТЭБ и ЧС Харьков может оказаться в зоне более жесткого карантина.

В случае, если Харьков окажется в красной карантинной зоне, то в городе могут запретить работу общественного транспорта, ТРЦ, ресторанов, кафе, учебных заведений и детских лагерей»,- сказано в сообщении.

Ранее мы писали, что сотрудники полиции в Киеве провели рейд по вагонам метро, что не понравилось многим киевлянам.

Об инспекции на своей странице в Facebook отчиталась заместитель главы "Киевского метрополитена" Наталья Макогон.

Сотрудники КП вместе с полицией метро проверили соблюдение карантинных ограничений в поездах. По словам Макогон, люди снимают маски, как только отходят от правоохранителей. Поэтому полицейские пошли по вагонам и начали требовать, чтобы все носили маски.

"На входах в станции все пассажиры вежливы, потому что видят представителя полиции, охрану подземки, слышат объявления", - отметила она. - "Но стягивать маски на подбородок некоторые пассажиры начинают уже на эскалаторе. То есть формально маска конечно есть, но одета совсем не на то место".

Напомним, харьковчане придумали новый способ противостояния вирусу.

Как сообщала Politeka, врач харьковской инфекционки раскрыл тревожные сведения о числе зараженных.

Также Politeka писала, что харьковчане наплевали на маски и дистанцию в транспорте.