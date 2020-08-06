У Харкові працівники заводу проводять акцію протесту через невиплату зарплати
Як повідомляють очевидці в соціальних мережах, люди зібралися біля одного з цехів, передає "Status quo"
За словами працівників, середня зарплата по заводу становить 4-6 тис. грн., накопичилася заборгованість за минулі роки.
У той же час, постійно йдуть відвантаження продукції з різних цехів, люди затримуються, щоб відправити підшипники замовникам. Одна з працівниць заявила, що на роботу вони вийдуть, тільки якщо їм погасять заборгованість по зарплаті.
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"Я пропоную вийти на роботу і працювати, отримуючи місячну зарплату і частково гасити борг", - сказав президент АТ "УПЕК" Анатолій Гіршфельд.
Нагадаємо, Харків закупить вісім поїздів, а також запчастини, Інструменти та допоміжні послуги для системи метро у китайської компанії CRRC Tangshan.
Кожен поїзд складається з п'яти вагонів, його Довжина-96 метрів. Максимальна швидкість-80 км / год. В оформленні будуть використовуватися сірий, фіолетовий, жовтий і сині кольори.
Ми також писали про те, що співробітники метрополітену почали страйкувати проти невиплати зарплати, яку вони не бачили з березня. За інформаіі ЗМІ, підприємство заборгувало людям по 30-40 тисяч гривень.
У керівництві пояснили, що важкі часи спровоковані карантином. Через тривалий простій, а потім обмеження пасажиропотік впав у два рази, тому впали і доходи підприємства.
Нагадавши, харків'яни придумали новий спосіб протистояння вірусу.
Як повідомляла Politeka, лікар Харківської інфекціонки розкрив тривожні відомості про кількість заражених.
Також Politeka писала, що харків'яни наплювали на маски і дистанцію в транспорті.