У Харкові працівники заводу проводять акцію протесту через невиплату зарплати

Як повідомляють очевидці в соціальних мережах, люди зібралися біля одного з цехів, передає "Status quo"

За словами працівників, середня зарплата по заводу становить 4-6 тис. грн., накопичилася заборгованість за минулі роки.

У той же час, постійно йдуть відвантаження продукції з різних цехів, люди затримуються, щоб відправити підшипники замовникам. Одна з працівниць заявила, що на роботу вони вийдуть, тільки якщо їм погасять заборгованість по зарплаті.

"Я пропоную вийти на роботу і працювати, отримуючи місячну зарплату і частково гасити борг", - сказав президент АТ "УПЕК" Анатолій Гіршфельд.

Нагадаємо, Харків закупить вісім поїздів, а також запчастини, Інструменти та допоміжні послуги для системи метро у китайської компанії CRRC Tangshan.

Кожен поїзд складається з п'яти вагонів, його Довжина-96 метрів. Максимальна швидкість-80 км / год. В оформленні будуть використовуватися сірий, фіолетовий, жовтий і сині кольори.

Ми також писали про те, що співробітники метрополітену почали страйкувати проти невиплати зарплати, яку вони не бачили з березня. За інформаіі ЗМІ, підприємство заборгувало людям по 30-40 тисяч гривень.

У керівництві пояснили, що важкі часи спровоковані карантином. Через тривалий простій, а потім обмеження пасажиропотік впав у два рази, тому впали і доходи підприємства.

Нагадавши, харків'яни придумали новий спосіб протистояння вірусу.

Як повідомляла Politeka, лікар Харківської інфекціонки розкрив тривожні відомості про кількість заражених.

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