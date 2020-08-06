В Харькове работники завода проводят акцию протеста из-за невыплаты зарплаты

Как сообщают очевидцы в социальных сетях, люди собрались возле одного из цехов, передает "Status quo"

По словам работников, средняя зарплата по заводу составляет 4-6 тыс.грн., накопилась задолженность за прошлые годы.

В то же время, постоянно идут отгрузки продукции с разных цехов, люди задерживаются, чтобы отправить подшипники заказчикам. Одна из работниц заявила, что на работу они выйдут, только если им погасят задолженность по зарплате.

"Я предлагаю выйти на работу и работать, получая месячную зарплату и частично гасить долг", - сказал президент АО "УПЭК" Анатолий Гиршфельд.

Напомним, Харьков закупит восемь поездов, а также запчасти, инструменты и вспомогательные услуги для системы метро у китайской компании CRRC Tangshan.

Каждый поезд состоит из пяти вагонов, его длина — 96 метров. Максимальная скорость — 80 км/час. В оформлении будут использоваться серый, фиолетовый, желтый и синие цвета.

Мы также писали о том, что сотрудники метрополитена начали бастовать против невыплаты зарплаты, которую они не видели с марта. По информаии СМИ, предприятие задолжало людям по 30-40 тысяч гривен.

В руководстве объяснили, что трудные времена спровоцированы карантином. Из-за длительного простоя, а затем ограничений пассажиропоток рухнул в два раза, поэтому упали и доходы предприятия.

Напомним, харьковчане придумали новый способ противостояния вирусу.

Как сообщала Politeka, врач харьковской инфекционки раскрыл тревожные сведения о числе зараженных.

Также Politeka писала, что харьковчане наплевали на маски и дистанцию в транспорте.