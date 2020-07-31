У Харкові розгорівся скандал між пасажиром, кондуктором і водієм трамвая

Причиною для сварки стало те, що на маршруті трамвай зламався, і чоловік зажадав повернути йому гроші за не надані послуги.

Відео перепалки опублікували в групі «Харків 1654».

«Вчора через НП зупинилися трамваї. і людей попросили звільнити вагони. Один з пасажирів зажадав назад свої гроші», – йдеться у підписі.

Чоловік на запису вимагає повернути йому шість гривень, які він заплатив за проїзд, сівши в трамвай одну зупинку тому. Однак і водій, і кондуктор заявили, що нічого не будуть повертати, оскільки не має значення, скільки зупинок людина проїхала. Мовляв, навіть якщо до місця призначення не доїхали, гроші не повернуть.

У ході сварки обидві жінки погрожували викликати поліцію, а також заявили, що змусять пасажира оплачувати простій трамвая.

У результаті чоловік, вийшовши з салону, показав інші трамваї, що стояли від заводу Шевченка, підкресливши, що людей висадили, але грошей не повернули нікому.

Вчера из-за ЧП остановились трамваи и людей попросили освободить вагоны. Один из пассажиров потребовал назад свои деньги.. Смотрим Gepostet von Харьков 1654 am Mittwoch, 29. Juli 2020

Відео викликало резонанс у мережі, і більшість коментаторів стали на бік потерпілого пасажира:

«У мене була така ж ситуація, але контролер і водій були інші. А трамвай з тим же маршрутом схоже», «Була теж така ситуація, тільки на тролейбусі 3 віддали гроші лише після того, як я зібрався такий же нахабній і жирній м***зі набити кабіну», «Правий пасажир на 100%», «Зобов'язані повернути гроші, неосвічені! Людина не доїхала до місця призначення! Хоч одна зупинка, хоч до кінцевої, не довезли - поверніть! Він не зобов'язаний знову платити, пересівши на інший транспорт».

Нагадаємо, у Харкові трамвай збив пожежну машину.

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