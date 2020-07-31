В Харькове разгорелся скандал между пасажиром, кондуктором и водителем в трамвае

Причиной для ссоры стало то, что по пути следования трамвай сломался, и мужчина потребовал вернуть ему деньги за не предоставленные услуги.

Видео перепалки опубликовали в группе «Харьков 1654».

«Вчера из-за ЧП остановились трамваи. и людей попросили освободить вагоны. Один из пассажиров потребовал назад свои деньги», – говорится в подписи.

Мужчина на записи требует вернуть ему шесть гривен, которые он заплатил за проезд, сев в трамвай одну остановку назад. Однако и водитель, и кондуктор заявили, что ничего не будут возвращать, поскольку не имеет значения, сколько остановок человек проехал. Мол, даже если до места назначения не доехали, деньги не вернут.

В ходе ссоры обе женщины грозились вызывать полицию, а также заявили, что заставят пассажира оплачивать простой трамвая.

В результате мужчина, выйдя из салона, показал стоящие от завода Шевченко другие трамваи, подчеркнув, что людей высадили, но денег не вернули никому.

Вчера из-за ЧП остановились трамваи и людей попросили освободить вагоны. Один из пассажиров потребовал назад свои деньги.. Смотрим Gepostet von Харьков 1654 am Mittwoch, 29. Juli 2020

Видео вызвало резонанс в сети, и большинство комментаторов стали на сторону потерпевшего пассажира:

«У меня была такая же ситуация, но контролер и водитель были другие. А трамвай с тем же маршрутом похоже», «Была тоже такая ситуация, только на троллейбусе 3 отдали деньги только после, того как я собрался такой же наглой и жирной м***зи набить кабину», «Прав пассажир на 100%», «Обязаны вернуть деньги, необразованные! Человек не доехал до места назначения! Хоть одна остановка, хоть до конечной, не довезли - возвратите! Он не обязан снова платить, пересев на другой транспорт».

Напомним, в Харькове трамвай опрокинул пожарную машину.

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