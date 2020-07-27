Пенсії українців і харків'ян зокрема можуть істотно зрости у разі, якщо Міністерство соцполітики проведе правильну пенсійну реформу

Про це в інтерв'ю журналу «Фокус» розповіла глава відомства Марина Лазебна. Вона підкреслила, що діюча в Україні пенсійна система несправедлива до пенсіонерів, тому вона потребує серйозних змін.

Так, керівник Мінсоцполітики вважає, що в державі необхідно запровадити змішану пенсійну систему: до солідарного рівня додати накопичувальний. Адже, підкреслила міністр, лише солідарна система не зможе забезпечити громадянам гідний рівень життя після виходу на заслужений відпочинок, оскільки без реформи вона зможе гарантувати пенсію в розмірі 18% від зарплати. А от якщо додати до неї накопичувальний рівень, то виплати можуть зрости до 40% від офіційної зарплати.

За словами Лазебної, накопичувальний рівень має запрацювати в Україні вже з 2021 року. Правда, за законом, ще два роки пропонується виділити на створення необхідних інститутів. Тим не менш, у відомстві зазначають, що можна починати збирати пенсію, використовуючи вже наявні інститути.

«Якщо позиція міністерства знайде підтримку, то в 2021 році виділимо півроку на підготовку, а з 1 липня 2021-го запустимо другий рівень системи», - зазначили в Мінсоцполітики.

Раніше ми писали про те, що населення Харківщини стрімко скорочується. Так, за перший квартал поточного року кількість жителів Харківської області зменшилася на 13 598 осіб. Найбільше людей в регіоні померло від серцево-судинних захворювань, раку, нещасних випадків (включаючи вбивства) та захворювань травної системи.

Нагадаємо, у Харкові поліцейська знесла пенсіонера на пішохідному переході.

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